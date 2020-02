Milano: sospesa per 15 giorni la licenza alla discoteca "Time Club Milano"

- Nell'ambito dell'attività di prevenzione e controllo del territorio e di monitoraggio dei locali pubblici mediante i sistematici servizi della Polizia di Stato finalizzati al contrasto dei fenomeni di criminalità, il Questore Sergio Bracco, ai sensi dell'art. 100 del T.U.L.P.S., ha sospeso la licenza per 15 giorni all'esercizio pubblico "Time Club Milano" in via Tullo Massarani numero 6 angolo Corso Lodi numero 65 a Milano, con un provvedimento emesso ieri 14.02.2020 e notificato nella stessa giornata dai poliziotti del Commissariato "Mecenate". La sospensione della licenza della discoteca "Time Club Milano" fa seguito ad una sospensione già disposta nel maggio 2019 e si è resa necessaria a seguito dei numerosi controlli ed interventi effettuati, da agosto 2019 ad oggi, per liti e aggressioni tra clienti che, in alcuni casi, erano stato refertati per le lesioni riportate. In un paio di occasioni, inoltre, era stato necessario intervenire per dei clienti minorenni che avevano abusato di bevande alcoliche. (com)