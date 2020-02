Lavoro: Cgia, imprese segnalano difficoltà a coprire più di 150 mila posti (3)

- L'offerta di lavoro "si sta polarizzando - afferma il coordinatore dell'Ufficio studi Paolo Zabeo -. Da un lato gli imprenditori cercano sempre più personale altamente qualificato, dall'altro figure caratterizzate da bassi livelli di competenze e specializzazione. Se per i primi le difficoltà di reperimento sono strutturali a causa anche dello scollamento che in alcune aree del Paese si è creato tra la scuola e il mondo del lavoro, i secondi, invece, sono profili che spesso i nostri giovani rifiutano e solo in parte vengono coperti dagli stranieri". (Rin)