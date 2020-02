Coronavirus: ministro Difesa Guerini, bentornato Niccolò e grazie a Forze armate

- Il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, ha dato il bentornato a Niccolò, il ragazzo rimpatriato oggi dalla Cina, con un messaggio pubblicato su Twitter. “Bentornato a casa Niccolò. Grazie per lo straordinario impegno di chi lo ha consentito. Queste sono le donne e gli uomini delle nostre Forze armate, questa è l’Italia”, ha scritto il ministro. Il giovane di Grado (Gorizia), 17 anni, è rientrato in Italia questa mattina da Wuhan, la città cinese al centro dell’epidemia di coronavirus, a bordo di un Boeing 767 dell’Aeronautica. Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, si è recato all’aeroporto militare di Pratica di Mare (Pomezia, Roma), per attendere l’atterraggio.(Res)