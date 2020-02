Ue: Macron, Europa deve agire più rapidamente

- L'Unione europea deve “agire più rapidamente" e "investire più velocemente”. Lo ha dichiarato oggi il presidente francese Emmanuel Macron durante il suo intervento alla conferenza di Monaco sulla sicurezza. La “chiave del successo”, secondo Macron, è “assumere rischi insieme”, anche da parte di Francia e Germania. In questo senso, ha aggiunto, le mancate risposte della Germania alle proposte avanzate dalla Francia nei rapporti bilaterali e nell'Ue negli ultimi anni sono “parte della storia dei due paesi”. In passato, ha affermato il capo dell'Eliseo, la Germania stessa ha atteso che la Francia rispondesse a proprie iniziative comuni ed europee. Per ribadire la collaborazione tra Francia e Germania, Macron ha ricordato i più recenti progetti comuni dei due paesi per l'Ue, dal Sistema di combattimento aereo del futuro (Scaf) all'iniziativa europea per lo sviluppo delle batterie di cui dotare le auto elettriche. (Geb)