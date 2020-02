Egitto: disoccupazione sale all’8 per cento nell’ultimo trimestre 2019

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di disoccupazione in Egitto è salito all’8 per cento nell’ultimo trimestre del 2019, in aumento rispetto al 7,8 per cento del precedente trimestre. Lo si apprende dai dati pubblicati oggi dall’agenzia nazionale di statistica Capmas. Su 28,95 milioni di persone in età lavorativa, 2,33 milioni sono considerate disoccupate. Il numero degli egiziani senza impiego era invece pari a 2,21 milioni nel terzo trimestre dello scorso anno. Su 2,33 milioni di disoccupati, 1,12 milioni sono uomini e 1,21 donne. (Cae)