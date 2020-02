Lombardia: allevamenti avicoli, 1 milione di euro per rendere più sicure e innovative le aziende

- Regione Lombardia, nell'ambito del programma regionale delle iniziative di biosicurezza per la prevenzione e il controllo della diffusione delle epizoozie negli allevamenti avicoli, ha emesso un bando da 1 milione di euro per la realizzazione di interventi da parte delle aziende avicole di pollame da carne e/o di galline ovaiole e/o di selvaggina da ripopolamento, volti a evitare il ripetersi di focolai di infezione aviaria. La presentazione delle domande dovrà avvenire da lunedì 9 marzo a venerdì 15 maggio 2020. "Lo scorso anno abbiamo stanziato 2 milioni di euro per iniziative a sostegno degli allevamenti lombardi di tacchini. Questo bando - ha dichiarato Fabio Rolfi, assessore all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi della Regione Lombardia - è rivolto a piccole, micro e medie imprese che allevano polli, anatre, oche, faraone, galline ovaiole e selvaggina da ripopolamento". I progetti devono essere correlati principalmente al miglioramento delle caratteristiche organizzative e strutturali dell'azienda avicola, in modo da evitare quelle strette connessioni funzionali che ci sono fra gli allevamenti, l'elevato numero di contatti a rischio e l'incostante applicazione delle necessarie misure di biosicurezza. Le tipologie del contributo sono a fondo perduto fino all'80% delle spese ammissibili e fino a un massimo variabile a seconda delle tipologie di intervento. (segue) (com)