Lombardia: allevamenti avicoli, 1 milione di euro per rendere più sicure e innovative le aziende (2)

- "L'innovazione è un punto cardine per l'agricoltura lombarda. Ammodernare le strutture – ha aggiunto Rolfi - significa maggiore sostenibilità ambientale dei cicli produttivi, più capacità di prevenire problematiche sanitarie abbattendo i rischi, garanzia di benessere animale e cibo più sicuro. Finanzieremo impianti fissi automatizzati e impianti fissi automatizzati e temporizzati per la disinfezione degli automezzi, impianti di ventilazione forzata, recinzioni fisse delimitanti l'area di allevamento, fondi impermeabili nell'area di allevamento e impianti per caricamento silos dall'esterno dell'allevamento". Il settore avicolo in Lombardia conta in totale oltre 2.100 allevamenti che rappresentano il 10% di quelli nazionali. I capi allevati sono circa 31 milioni, il 16% sul totale italiano, di cui il 46% orientato alla produzione di uova. Il 30% dei capi allevati in Lombardia è in provincia di Brescia con circa 13,5 milioni di capi, segue Mantova con 8 milioni, Cremona con 4 e Bergamo con 3,8. (com)