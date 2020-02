Dazi: sottosegretario Di Stefano, esclusione prodotti italiani da lista Usa "enorme successo"

- L'esclusione dei prodotti italiani dalla nuova lista di dazi emanata dall'amministrazione degli Stati Uniti rappresenta "un enorme successo" del governo. Lo ha scritto oggi su Facebook il sottosegretario agli Affari esteri Manlio Di Stefano. "Proprio l’altro ieri, incontrando il presidente della Confederazione italiana agricoltori, l’avevo rassicurato che il governo stesse a tutti i livelli e con tutti i ministeri coinvolti, lavorando da mesi al fine di evitare nuovi dazi dagli Usa come compensazione per la sentenza del Wto sul caso Boing/Airbus. Oggi finalmente raccogliamo i frutti di questo intenso lavoro: nessun prodotto italiano è incluso nella nuova lista di dazi emanata dagli Usa. Un enorme successo del nostro governo che interrompe un incubo che non faceva dormire i produttori italiani", ha affermato Di Stefano. "Sono salvi i vini, l'olio d'oliva e gli altri prodotti italiani che rischiavano dazi fino al 100 per cento. Un successo per il quale dobbiamo ringraziare gli Stati Uniti d’America che hanno accolto le nostre istanze, ascoltandoci e comprendendo le peculiarità di questa situazione spiacevole", ha concluso. (Res)