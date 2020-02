Italia-Usa: dazi non colpiscono nostri prodotti, "grande soddisfazione" per sottosegretario Scalfarotto

- Grande soddisfazione per la decisione del governo degli Stati Uniti che non colpisce i prodotti italiani con dazi aggiuntivi è stata espressa dal sottosegretario agli Affari Esteri Ivan Scalfarotto, che assieme alla nostra ambasciata a Washington ha incontrato, sensibilizzandole, nei giorni scorsi, tutte le principale autorità governative Usa ed aveva ottenuto l’invio di una lettera al presidente Donald Trump da parte di un gruppo di oltre 40 parlamentari statunitensi per salvaguardare i prodotti italiani da questa tornata di dazi. Lo si legge in una nota della Farnesina. “Sono particolarmente soddisfatto dell’esito del negoziato e in particolare del fatto che sono state tenute in considerazione per la decisione finale tutte le argomentazioni a tutela del Made in Italy che abbiamo presentato nei giorni scorsi alla Casa Bianca, al Rappresentante per il commercio degli Stati Uniti (Ustr), al dipartimento del Commercio, al dipartimento di Stato e al Congresso. L’Italia rischiava infatti dazi aggiuntivi su vino, pasta, caffè, pellame e molti altri prodotti agroalimentari e non solo, oltre che un inasprimento dei dazi su formaggi duri e liquori già stabiliti a ottobre”, ha dichiarato Scalfarotto. “Si è trattato di un gioco di squadra tra governo, ambasciata d’Italia a Washington e associazioni imprenditoriali a conferma che l’Italia quando è in grado di fare sistema può raggiungere risultati significativi”, ha concluso il sottosegretario agli Esteri. (Com)