Coronavirus: Niccolò rientrato, Di Maio assicura massima collaborazione con la Cina

- L’Italia ha completato il processo di rimpatrio degli italiani in Cina, continuerà a collaborare con Pechino e valuterà come precedere riguardo ai connazionali a bordo della nave in quarantena in Giappone. Il governo, inoltre, sosterrà le imprese colpite dall’impatto dell’epidemia. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, all’aeroporto militare di Pratica di Mare (Pomezia, Roma), dove si è recato questa mattina per attendere l’arrivo di Niccolò, il ragazzo di 17 anni di Grado (Gorizia) rientrato in Italia da Wuhan, la città cinese al centro dell’epidemia di coronavirus, a bordo di un Boeing 767 dell’Aeronautica e poi trasportato all’Istituto nazionale per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani a Roma. Nella conferenza stampa seguita all’arrivo del giovane, Di Maio ha ringraziato l’ambasciata d’Italia a Pechino, l’ambasciatore Luca Ferrari, le forze armate e la Protezione civile guidata da Angelo Borrelli per gli sforzi profusi per il rimpatrio degli italiani. “Con oggi abbiamo completato il processo di evacuazione degli italiani. Non ci sono più italiani che hanno fatto richiesta di essere rimpatriati, li abbiamo rimpatriati tutti”, ha dichiarato il ministro degli Esteri, sottolineando che l’Italia si sta attenendo a profili di sicurezza rigorosi. Il ministro ha rivolto i suoi “migliori auguri” a Niccolò, ricordando che si trovava in Cina per studiare, “un bel messaggio”. (segue) (Res)