Coronavirus: Niccolò rientrato, Di Maio assicura massima collaborazione con la Cina (2)

- Di Maio ha ribadito la solidarietà dell’Italia alla Cina e la disponibilità a collaborare nell’emergenza coronavirus.“Vogliamo rinnovare tutta la nostra vicinanza al popolo cinese e al governo cinese per la battaglia che sta portando avanti in questo momento contro l’epidemia di coronavirus”, ha dichiarato il ministro. Il responsabile della diplomazia italiana ha aggiunto di aver assicurato più volte all’ambasciatore cinese in Italia la volontà di collaborare per affrontare la crisi sanitaria in corso. “Siamo pienamente disponibili per qualsiasi collaborazione e aiuto”, ha detto. (segue) (Res)