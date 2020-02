Coronavirus: Niccolò rientrato, Di Maio assicura massima collaborazione con la Cina (3)

- Il ministro degli Esteri non ha escluso alcuna opzione riguardo alle possibili iniziative da prendere per tutelare gli italiani a bordo della nave da crociera Diamond Princess, bloccata in quarantena al largo del porto di Yokohama, in Giappone, e ha sottolineato che al momento non risultano casi di contagio tra i nostri connazionali. “Valuteremo tutte le possibilità”, ha dichiarato Di Maio, assicurando che l’Unità di crisi della Farnesina sarà in contatto con gli italiani a bordo della nave. Il ministro ha riferito che nessuno dei 35 connazionali “mostra sintomi o fa sospettare un sintomo” da contagio di coronavirus. (segue) (Res)