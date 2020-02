Coronavirus: Niccolò rientrato, Di Maio assicura massima collaborazione con la Cina (4)

- Il titolare del ministero degli Esteri, responsabile anche del commercio internazionale, si è soffermato anche sull’impatto economico: “Nei giorni scorsi abbiamo recuperato un tesoretto di 300 milioni di euro per supportare tutto il mondo imprenditoriale in Italia che potrebbe essere colpito dall’epidemia”, ha riferito il ministro. Di Maio ha aggiunto che la Farnesina farà il punto della situazione con le parti interessate per valutare le esigenze e per studiare insieme situazione di mercati già maturi in cui imprimere un’accelerazione alle esportazioni italiane. (Res)