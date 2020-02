Polonia: presidenziali, al via oggi campagna elettorale di Duda

- Il presidente polacco Andrzej Duda partecipa oggi alla convention del partito di governo Diritto e giustizia (PiS), in occasione della quale lancerà la sua campagna elettorale per la propria riconferma. L'evento si terrà a Varsavia e sono previsti gli interventi, tra gli altri del primo ministro Mateusz Morawiecki e del leader di PiS Jaroslaw Kaczynski. Il capo del comitato esecutivo del PiS Krzysztof Sobolewski ha dichiarato alla radio polacca che l'evento precederà la riunione del Consiglio politico del partito, che supporterà la candidatura di Andrzej Duda alle elezioni presidenziali. Sobolewski ha dichiarato che la convention di sabato inaugurerà la "vera e propria campagna elettorale" del presidente in carica. Il primo turno delle elezioni presidenziali si svolgerà il 10 maggio e il secondo, se necessario, il 24 maggio. (Vap)