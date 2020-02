Iraq-Usa: segretario di Stato Pompeo incontra premier curdo Barzani a Monaco

- Il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, ha incontrato ieri in Germania il premier della regione autonoma del Kurdistan iracheno, Masrour Barzani, a margine della Conferenza sulla sicurezza di Monaco di Baviera. Il capo della diplomazia di Washington, si legge in una dichiarazione del suo portavoce Morgan Ortagus, ha ringraziato Barzani per la solida collaborazione in essere tra gli Stati Uniti ed Erbil e per l’impegno curdo a garantire la sicurezza delle strutture e del personale Usa nella regione. Pompeo ha ribadito l’interesse degli Stati Uniti ad assicurare che l’Iraq sia un paese “forte, sovrano e prospero”, sottolineando tuttavia la necessità che il governo attui le riforme necessarie a rispondere alle legittime richieste dei manifestanti scesi in piazza a partire dallo scorso ottobre. Pompeo e Barzani hanno infine convenuto sull’importanza di preservare una “stretta cooperazione” tra le due parti. (Res)