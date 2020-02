Usa-Repubblica Ceca: Pompeo incontra ministro Esteri ceco Petricek a Monaco

- Il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, ha incontrato il ministro degli Esteri ceco Tomas Petricek a Monaco, dove si trova per partecipare alla Conferenza sulla sicurezza. Nel corso del colloquio, si legge in una nota del dipartimento di Stato, Pompeo e Petricek hanno discusso dell'impegno nel processo di pace in Afghanistan e della riduzione delle tensioni in Medio Oriente. Il segretario Pompeo ha richiamato l'attenzione sulle crescenti minacce regionali rappresentate dalla Cina e ha elogiato la Repubblica Ceca per il suo ruolo di guida nella sicurezza del 5G. Pompeo ha quindi ringraziato il ministro degli Esteri ceco per l'impegno di Praga nella modernizzazione militare. (Res)