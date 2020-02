Roma: Raggi, inaugurate nuove luci a Santa Maria Maggiore, valorizziamo nostro patrimonio

- "Guardate quanto è bella la Basilica di Santa Maria Maggiore con il nuovo impianto di illuminazione! Dopo la Basilica di San Giovanni in Laterano, ieri abbiamo inaugurato le nuovi luci di un’altra delle quattro Basiliche papali di Roma. Dei 130 proiettori a led già presenti, ne sono stati sostituiti 90 che negli anni erano stati danneggiati dal maltempo". Così il sindaco di Roma Virginia Raggi in un post su Facebook. "È stata ripristinata, inoltre, anche l’illuminazione della loggia dei mosaici e del portico inferiore. E, per la prima volta, è stata illuminata la statua in bronzo della Vergine con bambino posta sulla sommità della cosiddetta Colonna della Pace, situata al centro della piazza davanti alla Basilica. Con le nuovi illuminazioni stiamo valorizzando il nostro patrimonio storico-artistico - ha continuato la prima cittadina di Roma -. Tutto questo lo stiamo portando avanti con successo grazie all’impegno di Acea, della direzione Infrastrutture e servizi del governatorato della Città del Vaticano e a un virtuoso lavoro di squadra. Nei mesi scorsi, infatti, nuove luci sono state accese in Piazza del Campidoglio, al Tempio Maggiore, a Castel Sant’Angelo, Fontana di Trevi, Piramide Cestia, Colonna dell’Immacolata, Teatro Marcello, Palatino e Trinità dei Monti. Continuiamo così a dare luce alle bellezze di Roma", ha concluso Virginia Raggi. (Rer)