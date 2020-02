Difesa: fonti stampa, Messico non acquisterà elicotteri militari dalla Russia

- Il Messico non ha in programma di acquistare altri elicotteri da combattimento dalla Russia. Lo riferiscono fonti del ministero degli Esteri messicano citate dal quotidiano "El Universal", che non forniscono ulteriori dettagli né le ragioni della decisione. Tuttavia a pesare sulla scelta potrebbero essere state le dichiarazioni rilasciate nei giorni scorsi dal vice segretario Usa per l'America centrale, Hugo Rodriguez, secondo il quale Washington non esclude la possibilità di imporre sanzioni contro il Messico nel caso in cui acquistasse elicotteri militari russi. Durante una conferenza stampa tenuta a Città del Messico la scorsa settimana, il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov aveva dichiarato che il governo messicano stava esaminando una "offerta concreta" da Rosobornexport, esportatore di armi statale russo, tra cui contratti preliminari per l'acquisto elicotteri russi. Il Messico dispone attualmente di circa 50 elicotteri Mi-8 e Mi-17, di un servizio e di un centro di addestramento per piloti.(Res)