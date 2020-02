Libia: Unione Africana pronta a inviare osservatori per monitorare la tregua

- L’Unione africana (Ua) è pronta a inviare osservatori in Libia per monitorare il rispetto del cessate il fuoco. Lo ha annunciato il commissario Ua per la pace e la sicurezza, Smail Chergui, precisando che la missione sarebbe composta sia da militari che da civili. “L’Unione africana sarebbe disponibile ad andare in Libia. È molto importante mantenere il cessate il fuoco in vigore”, ha osservato il diplomatico algerino. La tregua è tecnicamente in vigore dal 12 gennaio scorso ed è stata confermata cinque giorni dopo dalle parti in conflitto alla Conferenza internazionale di Berlino. Tuttavia, il cessate il fuoco fatica a tenere e nelle ultime settimane si sono registrate numerose violazioni sia da parte delle forze allineate al Governo di accordo nazionale (Gna) di Tripoli che da parte dell’Esercito nazionale libico (Lna) del generale Khalifa Haftar.(Res)