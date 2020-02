Dazi: Bellanova, scongiurato rischio danni per eccellenze italiane

- "Il lavoro fatto in questi mesi ha dato i suoi frutti. L'agroalimentare italiano non compare nella lista dell'Ustr americana appena pubblicata dei prodotti soggetti a dazi. Abbiamo scongiurato il rischio che le nostre eccellenze subissero danni irreparabili". Lo afferma, in una nota, il ministro per le Politiche agricole, alimentari e forestali Teresa Bellanova. (segue) (Com)