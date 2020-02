Business news: assistente segretario stato Usa Winberg, Montenegro può diventare snodo per gas statunitense

- Il Montenegro potrebbe diventare uno snodo energetico per la distribuzione del gas naturale proveniente dagli Stati Uniti. Lo ha affermato l'assistente segretario di Stato Usa addetto all'energia da fonti fossili Steven Winberg all'emittente "Rtcg". Winberg ha detto che "il porto di Antivari (Bar) in Montenegro ha una posizione ideale per accogliere il gas liquefatto e potrebbe rappresentare lo snodo per il trasporto in altri paesi". Winberg ha inoltre dichiarato che "quando avete una nuova fonte di energia, si crea la sicurezza energetica e la stabilità". (Mop)