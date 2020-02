Business news: Romania, numero di aziende che hanno sospeso attività nel 2019 in calo del 22 per cento

- Il numero di aziende romene che hanno sospeso l'attività nel 2019 è diminuito del 22,16 per cento rispetto al 2018, arrivando a 14.040 unità. Lo riferisce l'Ufficio del registro nazionale delle imprese di Bucarest (Onrc) con un comunicato. Nel dicembre 2019, 1.198 aziende sono state sospese. La maggior parte delle società che hanno sospeso l'attività nel 2019 sono state da Bucarest, rispettivamente 1.398, in calo del 26,3 per cento rispetto all'anno precedente, Cluj (parte centrale della Romania), 722 società, in calo dell'11,52 per cento rispetto all'anno precedente, Bihor (parte ovest del paese), 694, in calo del 33,59 per cento rispetto al 2018. Per aree di attività, lo scorso anno il numero più alto di sospensioni è stato registrato nel commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli, rispettivamente 4.280 unità. (Rob)