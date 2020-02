Business news: Polonia, retribuzioni medie a +6,9 per cento nel quarto trimestre del 2019

- Le retribuzioni medie lorde in Polonia crescono nel quarto trimestre del 2019 del 6,9 per cento su base annua, raggiungendo 5.198,58 zloty (1.220 euro). Lo si apprende dai dati rilasciati dall'Ufficio centrale di statistica (Gus) e ripresi dall'agenzia di stampa "Pap". Su base trimestrale l'aumento è del 5,4 per cento. (Vap)