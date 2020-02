Business news: Azerbaigian, produzione Shah Deniz salirà del 12,8 per cento nel 2020

- Si dovrebbe attestare a 18,96 miliardi metri cubi la produzione di gas condensato nel giacimento di Shah Deniz, il 12,8 per cento in più rispetto all'indicatore dell'anno precedente. Lo ha affermato il vicepresidente per lo sviluppo dei giacimenti di Socar Yashar Latifov, secondo cui 4 milioni di tonnellate di condensa saranno prodotte nel giacimento nel 2020, pari a un aumento del 14,3 per cento. Secondo gli indicatori di Bp, 16,8 miliardi di metri cubi di gas e 3,5 milioni di tonnellate di condensa sono state prodotte nel campo di Shah Deniz nel 2019. (Res)