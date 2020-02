Business news: Polonia, compagnia Pgnig estende proprie quote in giacimento norvegese Gina Krog

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia energetica statale polacca Pgnig, tramite una propria sussidiaria, ha siglato un accordo per estendere le proprie quote nel giacimento Gina Krog, nelle acque norvegesi. L’accordo, secondo quanto riferito dalla stessa Pgnig, mira ad aumentare la diversificazione delle fonti di approvvigionamento della Polonia. Tramite l’incremento delle quote nel giacimento Gina Krog, Pgnig “invierà maggiori volumi di gas verso la Polonia, dopo l’avvio del Baltic Pipe”. Pgnig dovrebbe aumentare le proprie quote nel giacimento norvegese dal 3,3 all’11,3 per cento, il che si tradurrà in un aumento della produzione di gas per la compagnia pari a circa 100 milioni di metri cubici annui. La produzione di petrolio e gas dal giacimento Gina Krog è iniziata nel 2017, con riserve energetiche stimate in 172,5 milioni di barili. (Vap)