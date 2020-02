Business news: Romania, settori estrattivo e della trasformazione guidano crescita annua fatturato settore industriale

- L'industria estrattiva e della trasformazione hanno contribuito all'aumento con il 5,3 per cento del fatturato del settore industriale romeno nel 2019 rispetto all’anno precedente. Lo mostrano i dati pubblicati dall'Istituto nazionale di statistica della Romania (Ins). Pertanto, tra il primo gennaio e il 31 dicembre 2019, l'industria estrattiva è cresciuta del 10,4 per cento, mentre quella della trasformazione ha registrato un balzo del 5,2 per cento rispetto al 2018. Inoltre, sui grandi gruppi industriali, sono stati registrati aumenti del fatturato nell'industria dei beni durevoli (+ 7,7 per cento), nell'industria dei beni intermedi (+ 7,6 per cento), nell'industria dei beni capitali (+4, 2 per cento) e l'industria dell'energia (+ 3,6 per cento). Secondo la fonte citata, a dicembre 2019 rispetto a dicembre 2018, il fatturato nel settore industriale è aumentato complessivamente dell'8,5 per cento a seguito dei risultati positivi dell'industria manifatturiera (+9,3 per cento). D'altro canto, l'industria estrattiva è diminuita del 9,2 per cento. Rispetto al mese precedente, i dati mostrano che nel mese di dicembre 2019 le attività del settore dell'industria sono diminuite del 10,7 per cento a seguito della diminuzione del fatturato registrato di trasformazione (-10,8 per cento) e in quella estrattiva (-7 per cento). (Rob)