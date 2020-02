Coronavirus: atterrato a Pratica di Mare l’aereo con a bordo Niccolò

- È atterrato all’aeroporto militare di Pratica di Mare (Pomezia, Roma) il velivolo dell’Aeronautica con a bordo il giovane italiano proveniente da Wuhan, la città cinese al centro dell’epidemia di coronavirus. Lo ha annunciato su Facebook il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, giunto nello scalo per attenderlo: “Appena atterrato il volo che ha riportato Niccolò in Italia. Bentornato a casa!”, si legge in un breve messaggio che accompagna un video dell’atterraggio. (Res)