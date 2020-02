Usa: Trump pronto a taglio del 10 per cento di tasse alla classe media

- L'amministrazione del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sta prendendo in considerazione la possibilità di ridurre le tasse del 10 per cento alla classe media statunitense. Si tratta di una serie di provvedimenti in fase di studio per presentare un pacchetto di sgravi fiscali in vista delle elezioni presidenziali di novembre. La proposta è stata avanzata dal consigliere economico di Trump, Larry Kudlow, in un'intervista al canale tv “Fox”. “Ci piacerebbe avere una riduzione delle tasse della classe media del 10 per cento e ci piacerebbe rafforzare e rendere permanenti alcuni degli altri tagli fiscali”, ha detto. Qualsiasi proposta difficilmente godrebbe dell'appoggio dei Democratici che controllano la Camera, ma potrebbe aiutare Trump ad ottenere più consensi tra agli elettori della classe media prima delle elezioni di novembre.(Was)