Usa-Germania: Pompeo incontra ministro degli Esteri tedesco, focus su Libia e Iran e Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, ha incontrato il ministro degli Esteri tedesco, Heiko Maas, a margine della Conferenza sulla sicurezza globale di Monaco, in Germania. Lo si legge in una nota del dipartimento di Stato Usa. Pompeo e Maas hanno discusso dei continui sforzi internazionali per sostenere un cessate il fuoco duraturo, un ritorno al processo politico e la fine dell'interferenza straniera in Libia. Il segretario Usa e il ministro degli Esteri tedesco si sono impegnati a continuare a sostenere con forza la sovranità libica. I due hanno anche discusso del coordinamento tra Usa e Germania su una serie di sfide globali, inclusa la necessità di contrastare le azioni destabilizzanti dell'Iran in Medio Oriente. Pompeo e Maas hanno infine parlato dell’importanza di sostenere il percorso dell'Ucraina verso la pace e le riforme di fronte alla continua aggressione della Russia e anche dell'importanza di rendere la sconfitta dell'Isis duratura in Iraq e Siria.(Was)