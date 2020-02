Coronavirus: Canada, in Colombia Britannica il quinto caso di contagio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Colombia britannica, provincia del Canada, ha individuato il quinto caso di contagio da coronavirus. Secondo le autorità mediche si tratta di una donna di circa 30 anni: di recente era stata nell'area di Shanghai, in Cina. La donna è tenuta in quarantena nella sua abitazione e lo sono anche le persone con cui ha avuto contatti ravvicinati negli ultimi giorni. In Canada sono stati fatti test su 500 persone sospette e per ora sono solo cinque i casi confermati. Per ora i casi confermati di Coronavirus in Cina sono 64.000. I morti sono 1.380.(Res)