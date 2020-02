Business news: Ucraina, inflazione a gennaio si attesta al 3,2 per cento su base annua

- L’inflazione in Ucraina a gennaio 2020 si è attestata al 3,2 per cento su base annua. Lo rende noto il Servizio statistico ucraino, rilevando come l’inflazione sia scesa rispetto al 4,1 per cento di dicembre 2019. I prezzi al consumo a gennaio sono saliti invece dello 0,2 per cento rispetto al mese precedente. Secondo il Servizio statistico di Kiev, il maggiore aumento dei prezzi a livello annuo è stato registrato per la frutta e i servizi legati all’istruzione, oltre agli alcolici, ai prodotti derivanti dal tabacco e al trasporto ferroviario. (Res)