Business news: Bielorussia, lavori su seconda unità centrale nucleare completati al 70 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La seconda unità della centrale nucleare bielorussa (BelNpp) è pronta al 70 per cento. Lo ha affermato il viceministro dell’Energia bielorusso Mikhail Mikhadyuk, in un’intervista al quotidiano “Respublika”. “Il secondo reattore è pronto al 70 per cento. Sono in corso i lavori che includono la costruzione e l’installazione delle turbine e dei principali componenti”, ha detto Mikhadyuk. La prima unità è invece pronta, con i lavori già completati e i test generali che proseguono senza complicazioni. (Res)