Business news: Bulgaria, esportazioni in aumento del 3,4 per cento

- Le esportazioni della Bulgaria si sono attestate a 36,22 miliardi di lev (circa 18,52 miliardi di euro) nei primi undici mesi del 2019, registrando un aumento del 3,4 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Lo si apprende dai dati diffusi dall’Istituto nazionale di statistica, secondo cui i più importanti partner commerciali del paese balcanico, a cui va circa il 66,4 per cento delle esportazioni ai paesi dell’Unione europea, sono la Germania, Romania, Italia, Grecia, Francia e Belgio. Nel solo mese di novembre, invece, le esportazioni bulgare sono cresciute del 3,2 per cento attestandosi a 3,54 miliardi di lev (circa 1,81 miliardi di euro). La variazione positiva più importante ha interessato il comparto delle bevande e del tabacco, la cui esportazione ha registrato un aumento del 15,7 per cento. A riscontrare il decremento più importante è stato invece il comparto dei beni manifatturieri, con un calo pari a quattro punti percentuali. Per quanto riguarda le importazioni, nei primi undici mesi del 2019 è stato registrato un incremento su base annuale del 2,7 per cento: il totale si è attestato a 37,81 miliardi di lev (poco meno di 19 miliardi di euro), e tra i partner più importanti figurano la Germania, la Romania, l’Italia e la Spagna. Nel solo mese di novembre le importazioni hanno registrato un incremento pari a tre punti percentuali. (Bus)