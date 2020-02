Business news: Romania, produzione industriale in calo del 2,3 per cento

- La produzione industriale in Romania ha subito un calo su base annuale pari al 2,3 per cento nel 2019. Lo si apprende dai dati diffusi dall’Istituto nazionale di statistica (Ins), secondo i quali la diminuzione è da imputare alle variazioni negative registrate nei settori della produzione e delle forniture energetiche (in calo del 4,2 per cento), dell’industria estrattiva (2,7 per cento), e di trasformazione (1,9). Nel solo mese di dicembre è stato registrato un calo del 13,8 per cento rispetto allo stesso periodo del 2018. (Rob)