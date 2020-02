Business news: Montenegro, entrate fiscali a gennaio in aumento annuo del sette per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le entrate fiscali rilevate in Montenegro nel mese di gennaio hanno avuto un valore di 68 milioni di euro. Secondo quanto riferisce l'emittente "Rtcg" citando i dati della Direzione fiscale, si tratta di un aumento del sette per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Le entrate hanno inoltre superato le stime dell'1,5 per cento. (Mop)