Business news: Kazakhstan, produzione industriale cresciuta del 4,1 per cento annuo a gennaio

- La produzione industriale del Kazakhstan è cresciuta del 4,1 per cento annuo a gennaio. È quanto emerge dai dati pubblicati dal comitato statistico statale, secondo cui la crescita è stata sostenuta principalmente da un aumento del settore minerario del rame che è cresciuto del 26 per cento annuo attestandosi a 10,7 milioni di tonnellate nel periodo in esame. La produzione di petrolio è leggermente diminuita dello 0,2 per cento a quota 8 milioni di tonnellate a gennaio. La produzione di quest'anno dovrebbe rimanere invariata rispetto allo scorso anno sulla base dei piani attuali del governo. La produzione di elettricità è cresciuta del 2,4 per cento a 10,2 miliardi di kWh, un dato importante tenuto conto dei cali nella produzione di elettricità nei primi mesi del 2019 e in diversi anni precedenti. Alcuni analisti in precedenza avevano suggerito che il declino della produzione di elettricità negli anni precedenti era incompatibile con le notizie di aumento della produzione in altri settori ad alta intensità energetica, mettendo in discussione le crescenti cifre della produzione industriale. (Res)