Pakistan: delegazione Usa partecipa a conferenza di Islamabad sui rifugiati afgani

- Il vicesegretario di Stato per i rifugiati e le migrazioni, Carol Thompson O'Connell, ha intrapreso una settimana di visita a Islamabad insieme ad una delegazione statunitense a una conferenza sull'accoglienza in Pakistan dei rifugiati del vicino Afghanistan. Lo si apprende da un comunicato stampa del dipartimento di Stato. "O'Connell riconoscerà il ruolo del Pakistan nell'ospitare milioni di rifugiati afgani in fuga da violenze e persecuzioni nel loro paese d'origine negli ultimi 40 anni, sottolineando la leadership e l'impegno dell'America nell'assistenza ai rifugiati e agli sfollati nella regione e riconoscerà il ruolo dell'organizzazione internazionale e partner di organizzazioni non governative nel fornire aiuti umanitari essenziali a chi è nel bisogno", si legge. Anche il rappresentante speciale per la riconciliazione in Afghanistan Zalmay Khalilzad e il vicesegretario aggiunto Nancy Izzo Jackson per gli affari dell'Asia meridionale e centrale si uniranno alla delegazione, ha aggiunto il comunicato. (Was)