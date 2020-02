Usa-Repubblica Ceca: segretario Pompeo incontra ministro degli Esteri ceco Petricek

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Michael Pompeo, ha incontrato il ministro degli Esteri ceco Tomas Petricek durante la conferenza sulla sicurezza di oggi a Monaco. Lo rende noto un comunicato stampa del dipartimento di Stato. Il segretario Pompeo e il ministro degli Esteri Petricek hanno discusso dell'impegno condiviso per un processo di pace in Afghanistan e per la riduzione delle tensioni in Medio Oriente. Il segretario Pompeo ha richiamato l'attenzione sulle crescenti minacce regionali poste dalla Repubblica popolare cinese e ha elogiato la Repubblica ceca per il suo ruolo di guida nella sicurezza del 5G. Il segretario ha ringraziato il ministro degli Esteri per l'impegno della Repubblica ceca nella modernizzazione militare.(Was)