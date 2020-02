Business news: Kobolyev (Naftogaz), compagnia ucraina potrebbe venire privatizzata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia energetica ucraina Naftogaz potrebbe essere privatizzata, dopo la conclusione della procedura di spacchettamento. Lo ha affermato l’amministratore delegato di Naftogaz, Andriy Kobolev, in un’intervista a “Rbc Ucraina”. “Dopo il completamento del processo di spacchettamento, nulla impedisce che Naftogaz venga privatizzato, visto che costa molto per i contribuenti. La privatizzazione potrebbe essere parziale o completa, e questo porterà anche a una fine del dibattito sui salari dei dirigenti di Naftogaz”, ha detto Kobolyev. Per iniziare, ha proseguito l’Ad, una quota di minoranza della compagnia energetica potrebbe essere venduta in borsa. “Se il risultato della vendita dovesse essere buono, allora si può procedere con l’alienazione di tutto il restante. Naftogaz può essere preparata per un’offerta pubblica iniziale in tre anni”, ha detto Kobolyev. (Res)