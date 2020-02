Business news: Russia, valore azioni Sberbank cresce dopo il ritiro della Banca Centrale dal capitale

- Le azioni di Sberbank alla Borsa di Mosca sono aumentate del 2,6 per cento rispetto ai risultati della chiusura delle negoziazioni precedenti. Alle 16:30, il prezzo è salito a 258,8 rubli (37.3 euro) per titolo a seguito dell’annuncio di un disegno di legge del ministero delle Finanze sul ritiro della Banca centrale russa dal capitale dell’istituto. Il documento, preparato in collaborazione con l’istituto di emissione prevede l'acquisizione di un blocco di azioni a spese del Fondo di Previdenza nazionale. Al momento la Banca centrale possiede il 50 per cento più una quota nel capitale autorizzato di Sberbank. Il blocco di azioni di proprietà del regolatore è stimato a circa 2.800 miliardi di rubli. (Rum)