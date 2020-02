Business news: Serbia, presto agevolazioni fiscali per nuove assunzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Serbia sta mettendo a punto una serie di agevolazioni fiscali per incentivare le nuove assunzioni da parte dei datori di lavoro. Lo ha detto il ministro delle Finanze serbo Sinisa Mali, intervenuto alla presentazione del Libro grigio dell'associazione Alleanza nazionale per lo sviluppo economico locale (Naled) della Serbia. Mali ha definito di importanza prioritaria l'approvazione, attesa in tempi brevi, da parte del parlamento della legge sul funzionamento dei registratori di cassa, come pure il completamento della riforma dell'Amministrazione tributaria. Il 2019, ha concluso Mali, è stato un anno importante perché ha segnato la conclusione delle operazioni di consolidamento delle finanze pubbliche del paese. Il Libro grigio del Naled è giunto quest'anno alla 12ma edizione e contiene le raccomandazioni per un miglioramento del clima imprenditoriale nel paese. (Seb)