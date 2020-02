Business news: Azerbaigian, a gennaio in crescita il traffico attraverso scali nazionali

- Nel gennaio 2020 il traffico passeggeri negli aeroporti internazionali dell'Azerbaigian è ammontato a 395 mila passeggeri, il 14 per cento in più rispetto al dato dell'anno scorso. Di questa quota, 336 mila passeggeri sono transitati dall'aeroporto internazionale Heydar Aliyev di Baku, un dato in crescita di 40 mila passeggeri in più rispetto a gennaio del 2019. L'aeroporto di Nakhchivan ha servito 45 mila passeggeri, mentre lo scalo di Ganja è al terzo posto con 12 mila passeggeri. Durante il periodo in esame, la compagnia di bandiera Azerbaigian Airlines (Azal) ha trasportato 135 mila passeggeri, mentre la low cost Buta Airways ha trasportato 51 mila passeggeri. Il numero di passeggeri sui voli internazionali dell'aeroporto di Baku ammonta invece a 293 mila persone. Oltre alle compagnie aeree nazionali, le prime dieci compagnie aeree includono Turkish Airlines (Turchia), FlyDubai (Emirati Arabi Uniti), AirArabia (Emirati Arabi Uniti), Aeroflot (Russia), Qatar Airways (Qatar), Ukraine international airlines (Ucraina), Scat (Kazakhstan), Lufthansa (Germania) e Belavia (Bielorussia). (Res)