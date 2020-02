Business news: Fmi, necessaria forte spinta a processo di riforme per proseguire cooperazione con Moldova

- Il bilancio per il 2020 della Moldova prevede un'espansione del bilancio favorevole alla crescita, al fine di contribuire a soddisfare le grandi esigenze legate all'infrastruttura. Allo stesso tempo, i rischi relativi al finanziamento rimangono significativi, come riferito dalla missione del Fondo monetario internazionale (Fmi), a conclusione della sua visita di due settimane a Chisinau. Per garantire il finanziamento esterno, come previsto nel bilancio, è necessario un forte impulso al processo di riforme nel paese, ha rilevato ancora la missione dell'Fmi, come riferisce l'agenzia di stampa "Ipn Moldova". "La storia dei modesti risultati raggiunti dalla Moldova per quanto riguarda l'esecuzione delle spese in conto capitale previste nel bilancio riflette le debolezze nel settore della gestione degli investimenti pubblici, che deve essere eliminata con urgenza. Inoltre, al fine di garantire il finanziamento da parte dei partner esterni allo sviluppo, come previsto nel bilancio, è necessario un forte impulso di riforma. Nel frattempo, è necessario elaborare piani per l'implementazione di situazioni impreviste nel caso in cui le aspettative in merito agli input di mezzi da fonti esterne non vengano materializzate", viene menzionato nella nota. (Moc)