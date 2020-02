Business news: Kazakhstan, crescita del Pil a gennaio pari al 3,6 per cento

- A gennaio del 2020 la crescita del Pil kazakho si è attestata al 3,6 per cento, in netta crescita rispetto al 2,9 per centro registrato nel medesimo periodo dello scorso anno. Lo ha affermato il ministro dell'Economia Ruslan Dalenov durante la riunione del governo. “li investimenti in capitale fisso sono aumentati al 3,1 per cento. L'inflazione annuale si è attestata al 5,6 per cento, all’interno della forbice inquadrata fra il 4 e il 6 per cento”, ha detto Dalenov. Secondo il ministro si registrano dinamiche positive in quasi tutti i settori di base. “Si evidenzia una crescita nei seguenti settori: costruzioni, del 12,5 per cento, comunicazioni, del 9,8 per cento, commercio del 5,2 per cento, industria del 4,1 per cento, trasporti del 3,6 per cento e agricoltura del 2,6 per cento”, ha aggiunto. (Res)