Tunisia: commissione per il regolamento approva soglia elettorale al 5 per cento

- La commissione tunisina per la legge elettorale ha approvato oggi, 14 febbraio, la modifica di alcuni articoli della legge elettorale tra cui l'innalzamento della soglia elettorale al 5 per cento per le elezioni legislative. La questione della scelta tra una soglia elettorale del 3 o del 5 per cento era emersa durante l'ultima legislatura nel luglio 2019, pochi mesi prima delle elezioni legislative tenutesi nell'ottobre 2019. La proposta di innalzare la soglia elettorale al 5 per cento era stata ampiamente respinta da componenti della società civile e dei partiti politici di minoranza in parlamento, ma aveva comunque ottenuto l'approvazione del partito di Ennahda , che l'hanno rimessa all'ordine del giorno d'Assemblea dei rappresentanti del popolo (Arp), il parlamento monocamerale della Tunisi. (segue) (Tut)