Tunisia: commissione per il regolamento approva soglia elettorale al 5 per cento (2)

- Il presidente dell'autorità superiore indipendente per le elezioni, Nabil Baffoun, ha dichiarato durante la sua audizione dalla commissione, che l'adozione di una soglia elettorale del 5 per cento cambierà significativamente la composizione del parlamento. Ennahdha aveva presentato la proposta di modifica della legge elettorale e di aumentare la soglia elettorale dal 3 al 5 per cento. “L'aumento della soglia elettorale porterà sicuramente al cambiamento del quoziente elettorale e aumenterà il numero di seggi dei primi 4 partiti vincitori nelle elezioni legislative. La soglia del 5 per cento influenzerà anche le composizioni in parlamento tra blocchi di partito, coalizioni e indipendenti che rappresenterà in questo caso il 18 per cento della composizione dell'Assemblea dei rappresentanti del popolo", ha detto Baffoun. Con una soglia del 5 per cento, il partito vincitore alle elezioni legislative beneficerà di un aumento del 10 per cento del numero dei suoi seggi in base a una simulazione dei risultati, contro il 7 per cento per il secondo partito vincitore. (Tut)