Regionali: Meloni, incontro con alleati previsto, ma non in queste ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non è previsto che ci vediamo, penso che ci vedremo nei prossimi giorni, ma non è previsto in queste ore". Lo ha detto il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, a margine di una cena di partito a Milano rispondendo ai giornalisti che le hanno chiesto se in questi giorni vedrà Salvini. E a chi le ha chiesto se vedrà anche Berlusconi, Meloni ha risposto "Sarebbe cosa buona e giusta però per ora non è organizzato". (Rem)