Centrodestra: Meloni, coalizione non si dividerà confermeremo quanto deciso

- "La coalizione non si dividerà come molti sperano e come molti lavorano perché avvenga. Lo ha detto il presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni arrivando a una cena di partito a Milano. "In queste giornate ha proseguito Meloni - ho letto di tutto, cose surreali, inventate ricostruzioni fantasiose presunti insulti. Non è così, siamo una grande famiglia e come in tutte le grandi famiglie c'è anche il momento in cui si discute bisogna trovare soluzioni: le troveremo e faremo la campagna per le prossime regionali lavorando per vincerle insieme con il centro destra come abbiamo sempre fatto e come accade qui in Lombardia". "Ci prenderemo il tempo necessario per partire con la campagna elettorale perché per me i patti sono già stati ovviamente chiusi, però per confermarle ci rivedremo quanto prima e confermeremo quanto abbiamo già deciso", ha concluso Meloni.(Rem)