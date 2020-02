Business news: Bosnia, tasso Iva rimarrà invariato nella nuova legge

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nuova legge sull'Iva della Bosnia-Erzegovina, annunciata dal premier Zoran Tegeltija, non prevede aumenti dell'attuale tasso del 17 per cento. Lo ha detto il ministro delle Finanze bosniaco Vjekoslav Bevanda in una dichiarazione riportata dal quotidiano "Oslobodjenje". Bevanda ha inoltre affermato che "ogni modifica delle modalità di riscossione dell'Iva è un lavoro complesso per la Direzione per la tassazione indiretta e deve basarsi su analisi profonde". Bevanda ha dichiarato che "il sistema non può essere modificato da un giorno all'altro e i cambiamenti possono portare a conseguenze negative se ci approcciamo alla questione in modo superficiale". (Bos)