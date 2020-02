Usa: dipartimento Giustizia decide di non incriminare l'ex vicedirettore Fbi McCabe

- Il dipartimento della Giustizia Usa ha annunciato oggi, 14 febbraio, che l'ex vicedirettore del Federal Bureau of Investigation, Andrew McCabe, non verrà incriminato a seguito di un'accusa da parte dell'ispettore generale del dipartimento di aver mentito agli investigatori su alcune fughe di notizie. In una lettera agli avvocati di McCabe, il dipartimento ha affermato che "sulla base della totalità delle circostanze e di tutte le informazioni conosciute dal governo in questo momento, consideriamo la questione chiusa". La decisione, scrive il quotidiano “New York Times”, sembra un segnale lanciato dal procuratore generale Williams Barr che vuole mostrare l'indipendenza del dipartimento dal presidente Donald Trump, dopo le recenti polemiche sul caso Stone. La decisione di non procedere con l'accusa probabilmente non verrà accolta positivamente da Trump che ha ripetutamente criticato pubblicamente McCabe. (Was)